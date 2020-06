El coronavirus cancela el mismo día los maratones de Nueva York y Berlín

El 24 de junio de 2020 será recordado con tristeza en la historia de las más emblemáticos maratones de largo aliento pues horas antes del anuncio conjunto de los organizadores y del Ayuntamiento de Nueva York, se informó de la cancelación del maratón de Berlín por el coronavirus.

La cita en Berlín se había fijado para el 27 de septiembre.

“Diversión, alegría, salud y éxito son atributos que caracterizan al BMW BERLIN-MARATHON, pero no podemos garantizar todo esto por el momento. Su salud, así como la de todos nosotros, es nuestra primera prioridad”, afirmaron los organizadores de la fiesta deportiva en Alemania.

El otro aviso oficial se dio poco después.

“Los organizadores del evento, en asociación con el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, han tomado la decisión de cancelar el mayor maratón del mundo debido a las preocupaciones relacionadas con el coronavirus y la seguridad de los corredores, espectadores, voluntarios, trabajadores y los socios y comunidades que apoyan este evento”, anunciaron en un comunicado.

Desde su primera edición en 1970, el número de participantes no ha de dejado de crecer en esta carrera en la que los ganadores en las categorías masculina y femenina se llevan 100.000 dólares de premio.

Ha pasado de los 55 atletas que cruzaron la meta hace ahora 50 años hasta un récord de participación que se batió en 2019, cuando 53.640 personas recorrieron los 42 kilómetros y 195 metros de la ruta por las calles de Nueva York.

En la carrera del año pasado, 117.709 personas solicitaron el acceso al maratón, que fue seguido por un millón de personas y atendido por 1.500 médicos voluntarios.

No es la primera vez que sus organizadores se ven obligados a suspender la carrera. La última fue en 2012, cuando se tomó la misma decisión tras el paso del devastador huracán Sandy por Nueva York.

“Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo a los ‘New York Road Runners’ (NYRR, los organizadores de la carrera) por anteponer la salud y la seguridad de los espectadores y los corredores”, dijo el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, citado en el comunicado.

La organización ha ofrecido a los corredores que ya se habían inscrito la posibilidad de recuperar las tasas de inscripción, de guardar su plaza para uno de los maratones de los próximos tres años o de donar el dinero a la organización.

