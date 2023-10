El 14 de octubre marca la apertura del primer restaurante de la cadena Popeyes en Santo Domingo.

Este restaurante llega a República Dominicana tras el acuerdo realizado entre Popeyes y Caleya S. A.

Por: Hermes Gudiño

Popeyes, es una cadena de restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito,sus orígenes se remontan a 1972, cuando Alvin C. Copeland Sr. fundó el restaurante con el nombre de «Chicken on the Run»,para luego convertirse en Popeyes. Poco podía imaginar que esta pequeña empresa acabaría transformándose en un fenómeno mundial.

Con su pollo picante al estilo de Nueva Orleans, Popeyes se ganó rápidamente el reconocimiento por su sabor único y su delicioso aroma. No pasó mucho tiempo antes de que locales y visitantes acudieran en masa a sus puertas, esperando ansiosos probar el pollo crujiente y perfectamente sazonado que se había convertido en sinónimo de Popeyes.

El 14 de octubre marcará la apertura de la reconocida cadena internacional de restaurantes Popeyes en Santo Domingo, República Dominicana, con su primera sucursal en la ciudad.

El restaurante estará ubicado en la zona céntrica del Distrito Nacional.

Este restaurante llega a República Dominicana tras el acuerdo realizado entre Popeyes y Caleya S. A. en enero de este año, para desarrollar y hacer crecer Popeyes en el país, con planes de expandir la marca a nivel nacional.

¿Vas a esperar que te lo cuenten o vendrás a probarlo por ti mismo?. ⁣

¿Estás listo? ¡Nosotros sí!⁣