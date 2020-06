Ejecutivo de la NBA piensa que LeBron quiere jugar en Orlando porque solo le importa ganar otro campeonato

El astro de los Lakers LeBron James tiene muchas razones para querer que se juegue otra vez. Y hay quien cree que hará todo lo que esté en su poder para que eso pase.

“LeBron se asegurará de que esos partidos en Orlando se jueguen, porque sabe que podrían tener un gran impacto en su legado”, dijo un ejecutivo de la Conferencia Este a Tim Bontemps, un analista de ESPN.

James ha sido 16 veces All Star, tiene cuatro premios MVP y ha llevado a sus equipos a la final de la NBA nueve veces.

If NBA players sit out the season, will they miss their best opportunity to be heard? Here's what can be gained by players restarting the NBA season in Orlando @TheUndefeated . https://t.co/WsOX6CsAex

La cantidad de títulos que ha ganado LeBron James es lo que lo separa de otras estrellas de la historia de la NBA, como Michael Jordan (seis títulos), Kareem Abdul-Jabbar (seis títulos) y Kobe Bryant (cinco títulos). “Él sabe que obtener uno o dos títulos más es el punto de inflexión potencial, y está decidido a hacerlo”, explicó el ejecutivo.

Story with @Malika_Andrews: With Kyrie Irving and Avery Bradley leading the way, a coalition of NBA players tell ESPN: “We are truly at an inflection point in history where as a collective community we can band together – unify – and move as one.” https://t.co/waMYanEOBE