EE.UU supera los 84.000 fallecidos y 1,38 millones de contagios por COVID-19

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 22.008 contagios más que hace 24 horas y de 1.813 nuevas muertes en EE.UU.

Los casos activos en EE.UU siguen por encima del millón, ya que tan solo han superado la enfermedad 243.430 personas.

El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en EE.UU con 340.661 casos confirmados y 27.477 fallecidos, solo por debajo del Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 20.316 personas.

A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 141.560 casos confirmados y 9.714 fallecidos, el estado de Illinois con 84.694 contagios y 3.792 decesos y Massachusetts, que ha reportado 80.497 positivos por coronavirus y 5.315 muertos.

Otros estados con un gran número de fallecidos son Michigan con 4.714, Pensilvania con 4.094 y Connecticut con 3.125.

