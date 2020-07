EE.UU. supera los 4 millones de casos tras récord diario con 76,570 positivos

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 76.570 casos más que el miércoles y de 1.225 muertos.

Los 76.570 contagios suponen un nuevo récord de casos diarios, mientras que la cifra de 1.225 muertes es la más alta desde finales de mayo.

Pese a que California ya ha superado al estado de Nueva York en número de casos, este sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.594.

Tan sólo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.463 personas.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.730, Massachusetts con 8.468 y California con 8.154.

Otros estados con un gran número de muertos son Illinois con 7.560, Pensilvania con 7.093, Michigan con 6.395 o Florida, con 5.518.

En cuanto a contagios, California suma 427.261, le sigue Nueva York con 409.697, Florida es tercero, con 389.868, y Texas cuarto, con 370.098.

El balance provisional de fallecidos -144.167- ha superado ya con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y los 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.

