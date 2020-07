EE.UU. supera los 3,8 millones de casos y 140.900 muertes por COVID-19

Este es el balance de casos a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes).

Pese a que Florida, Texas y California son ahora los estados con más contagios diarios, Nueva York se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia, con 407.326 casos confirmados y 32.506 fallecidos.

Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.411 personas.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.715, Massachusetts con 8.433 y California con 7.746.

Otros estados con un gran número de muertos son Illinois con 7.494, Pensilvania con 7.018, Michigan con 6.373, Florida con 5.072 o Connecticut, con 4.406.

En cuanto a contagios, California es el segundo estado -solo por detrás de Nueva York- con 394.936 casos, Florida el tercero, con 360.394, y Texas el cuarto, con 340.621.

El balance provisional de fallecidos -140.922- ha superado ya con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y los 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.

"Face masks are emerging as one of the most powerful weapons to fight the novel coronavirus, with growing evidence that facial coverings help prevent transmission—even if an infected wearer is in close contact with others." https://t.co/bL4MHp6QHx