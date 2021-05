Educa reitera condiciones están mejor que nunca para retornar a clases

SANTO DOMINGO.- Enrique Darwin Caraballo, director de Educa, reiteró este lunes que las condiciones están mejor que nunca para el retorno a clases, que los docentes están “deseosos” de volver y que “echan de menos a sus estudiantes”.

Al ser preguntado que si por el rebrote de covid-19 que está sufriendo principalmente el Gran Santo Domingo, donde las camas UCI están abarrotadas de pacientes, los estudiantes no sufrirían el retorno a las aulas, Caraballo dijo que hay que recordar que el llamado a asistir semipresencial es voluntario y que ningún padre está obligado a llevar a sus hijos.

“La enfermedad no se propaga en la escuela, sino en las actividades humanas, la escuela es lo último que se cierra y lo primero que se abre”.

Al ser cuestionado si en algunas escuelas que no están aptas para iniciar las clases debido al deterioro en infraestructura y el mal higiene en los baños, Caraballo dijo que hay 7, 300 centros educativos públicos y que la situación de no acceso al agua potable y deficiencia en los baños no deben de funcionar ni con covid ni sin covid, porque hay más enfermedades que se pueden propagar como el cólera o el dengue.

“Obviamente si en esos centros educativos donde las condiciones no están dadas, no se puede iniciar las actividades semipresenciales”, resaltó.