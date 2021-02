Dr. Cruz Jiminián se vacuna y dice que presidente debe esperar “él no es médico”

SANTO DOMINGO.- Inicia jornada de vacunación anticovid en la Clínica Cruz Jiminián, donde se espera que sean vacunados este jueves 279 personas que trabajan en la primera línea de combate contra el coronavirus.

El primero en recibir la vacuna en ese centro de salud fue su director el doctor Felix Antonio Cruz Jiminián, quien dijo no sentir ningún síntoma adverso en lo inmediato y exhortó a la población a vacunarse ya que asegura es la única forma de frenar la propagación de la pandemia en el país.

Jiminián reiteró que no entiende como las personas critican al presidente de la República Luis Abinader porque no fue el primero en recibir la vacuna.

También te puede interesar:

¿Se pueden mezclar varias vacunas contra covid-19?

«Reitero, he visto gente criticando al presidente de la República porque él no se vacunó, él no se puede vacunar porque no califica, él no es médico, ni trabaja con gente con covid-19».