Dos presidentes y cinco ministros extranjeros confirmaron asistencia a toma de posesión de Abinader

Álvarez añadió que también estarán presentes el Secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, el de Trabajo de Serbia y los ministros de Haití y Honduras que forman parte de las delegaciones de sus respectivos países.

Los invitados, que en esta ocasión están limitados por la pandemia, incluyen a los familiares directos del presidente electo y de la vicepresidente, dignatarios y el cuerpo diplomático acreditado en el país y un número reducido de invitados especiales del nuevo mandatario, señaló Álvarez.

The U.S. looks forward to strengthening our relationship with the Dominican Republic under the Abinader Administration.



Today I met with FM-Designate Roberto Alvarez to strategize how we will tackle regional & bilateral issues such as Venezuela and increased U.S. investment. -MK pic.twitter.com/EpWyDYPda3