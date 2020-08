Dos ondas tropicales podrían convertirse en ciclones en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos emitió un boletín especial este miércoles con las perspectivas para estos ciclones, que comprometen además al Golfo de México.

Una de las ondas, ubicada este miércoles en el centro del Mar Caribe, se mueve hacia el oeste de esta cuenca a una velocidad de entre 24 y 32 kilómetros por hora.

Esta jornada lleva «aguaceros y tornados más concentrados», indicó el NHC, con sede en Miami, Florida.

Sus posibilidades de convertirse en una depresión tropical en 48 horas son medianas (60 %), aunque altas dentro de cinco días (80 %).

Se prevé que el próximo fin de semana esta onda se mueva lentamente hacia el oeste noroeste y es «probable» que se forme una depresión tropical cuando el sistema alcance el noroeste del Mar Caribe.

El segundo sistema es un área alargada de baja presión, también con aguaceros y tornados concentrados, que fue localizada a 1.609 km al este de las islas de Barlovento y podría convertirse en depresión tropical entre mañana jueves y el viernes.

Aunque esta baja presión no está «bien definida», el observatorio estadounidense señala que tiene altas probabilidades de convertirse en ciclón dentro de 48 horas (90 %), por lo que las Antillas Menores deben seguir de cerca el progreso.

El tercero, otra onda tropical, se localizó en el continente africano sobre tierras de Guinea y Sierra Leona, y avanza hacia aguas del Atlántico tropical en dirección oeste-noroeste.

En estos momentos es una onda «vigorosa» y lleva aguaceros y tornados, indica el NHC, aunque a comienzos de la próxima semana se espera que las condiciones se tornen «menos favorables» para la formación de una tormenta tropical.

Sus posibilidades de convertirse en ciclón dentro de 48 horas son bajas (0 %), como también lo son dentro de 5 días (30 %).

En mayo, antes del inicio oficial de la temporada ciclónica, que comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, se formaron las tormentas tropicales Arthur y Bertha.

Después siguieron Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, esta última el primer huracán de este año en el Atlántico, Isaías, que fue el segundo, Josephine y Kyle.

