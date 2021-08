¿Dónde está Andy Iturbides?

Familiares y amigos del actor lo buscan de manera incesante. Han denunciado que las autoridades no actuaron con celeridad en el abordaje del caso

Se desconoce el paradero del actor dominicano Andy Iturbides. Fue visto por última vez en el Malecón de Santo Domingo, próximo a la Máximo Gómez. Como es lógico, sus familiares y allegados se sienten muy angustiados. Informaron que Andy salió de su casa con ropa de trabajo, dejando su celular y su vehículo.

En las últimas horas una allegada de Iturbides, afirmó que el histrión sufre de una condición médica. Mas no especificó cuál.

Supuesta negligencia

A través de un video difundido en las redes sociales, se efectuó una denuncia respecto a la actitud de las autoridades al momento de tratar la desaparición del actor.

Sobre el particular, la denunciante aseguró que las autoridades no iniciaron la búsqueda de inmediato. “No nos aceptaron la denuncia. Esperamos 24 horas, a pesar de que médicamente es correcto que lo hayan empezado a buscar el jueves y ha sido una travesía. Que revisen las cámaras. Todavía hoy (dijo refiriéndose al pasado sábado) no nos dicen qué han visto en las cámaras” y agregó “Hay que matarse buscando contactos porque Andy no tiene apellido y no es hijo de un poderoso de aquí”.

Andy Iturbes fue el ganador del concurso “Mi gran actuación” del programa Más Roberto. Ha trabajado en reconocidas producciones cinematográficas y televisivas. En su perfil de Instagram se describe como un loco soñador y sobre todo Hijo de Dios.

La última publicación que figura en su cuenta en esta red social, figura un tbt en que aparece disfrutando de un buen momento en una piscina junto en compañía de un niño, su sobrino.