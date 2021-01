Dominicanos celebran llegada del Año 2021 en confinamiento

in

POR: JESSICA SORIANO / NOTICIAS SIN

SANTO DOMIONGO.- El fin de año encuentra al país con un duro confinamiento que prohíbe las grandes fiestas, las celebraciones callejeras, los fuegos artificiales en plazas públicas, obligando a la población a ajustar sus planes no sólo en sus cenas de fin de año, sino durante todo un largo feriado de cuatro días.

Pensar en el viejo año que se va en pocas horas y en las más de 2 mil 400 personas que han perdido la vida en apenas de 10 meses a causa del Coronavirus, hizo que doña Corina Pool de García, de 70 años, no pudiera contener las lágrimas.

A raíz de la disposición gubernamental que modifica el pasado decreto y establece medidas de restricción mucho más fuertes que las que ya habían implementado las autoridades para frenar el avance del COVID-19, está señora dice que a diferencia de otros años no celebrará la llegada de un nuevo año.

“Cuando yo cumplí año hicieron un video y yo dije: Que en este año no deberían de celebrar el que tiene sentimiento porque aunque a mí no se me ha muerto ninguna persona, hay muchos muertos en este país y el mundo entero y eso da pena”, dijo Corina Pool de García, ama de casa.

“Le dije a mis hijos: Lo que quieren pasar el año nuevo conmigo le haré un sancocho por la mañana”, expresó.

Otros también manifiestan que se vieron obligados a cambiar de planes, tal es el caso de algunos que visitan la iglesia para estas fechas, quienes no podrán acudir a los templos para dar la bienvenida al 2021 debido a que el uso de esos espacios están prohibidos desde el día primero hasta el 10 de enero.



“Nosotros si vamos a hacer nuestra reunión pero virtual, no es tan emocionante porque no se estrenará el vestido y abrazar al hermano y risa y eso pero tenemos que adaptarnos al tiempo, así que nada a las 11 de la noche estamos todo el mundo ahí presente sentados en nuestra casita con un vasito de refresco o jugo”, dijo Justina Metiever.

Otras familias, aunque se quejan de que a último momento el Gobierno tomó la decisión de que la población despida el 2020 en confinamiento, al mismo tiempo favorecen estas restricciones y dicen que esto no impedirá que sigan hacia delante con su plan de cenar junto a la familia en el fin de año.

“Estoy de acuerdo porque por medio a esos cambios habrá menos contagios, entonces mis planes son estar con mis hijos en mi hogar, hacer mi cena con ellos, pasarla bien con ellos” expresó Aris de Jesús, empleada.

También te puede interesar:

Salud Pública reporta cinco muertes y 1,206 contagios de Covid-19

El empleado José Figuereo manifestó se quedará “ en mi casa y a la población que acaten los llamados de las autoridades porque esta enfermedad está agravando cada día más. Posiblemente se haga una cenita como Dios manda y compartir en familia”.

Este miércoles, además de que el Gobierno quitó la gracia de dos horas para el libre tránsito para este jueves cuando el toque de queda iniciara a las 7 de la noche, a partir del día primero hasta el 10 de enero de lunes a viernes el toque de queda comenzará a las 5 de la tarde y tendrán la libertad de llegar a sus casas hasta las 7 de la noche, mientras los dos primeros fines de semana será hasta el mediodía.

Ciudadanos consultados dicen esperar que con esta medida dispuesta por el Gabinete de Salud, en el país disminuyan los casos positivos de la enfermedad que en las últimas 24 horas ya Salud Pública reporta más de mil 200 personas contagiadas.