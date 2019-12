Dominicano es nombrado jefe de patrulleros del NYPD

NUEVA YORK.- El NYPD promovió a puestos de alto mando a dos oficiales de minorías, esto después de que la administración del alcalde Bill de Blasio fuera blanco de críticas por el supuesto sesgo en cuanto al poder de los oficiales blancos dentro del departamento de policía más grande de la nación.

El comisionado Shea informó en su cuenta de Twitter que Fausto Pichardo, un oficial que ha servido a la uniformada durante 20 años, recibió el miércoles el nombramiento de jefe de la División de Patrulleros.

With Chief Rodney Harrison taking the helm as @NYPDDetectives, and Chief Fausto Pichardo taking over as our new @NYPDChiefPatrol, the NYPD’s efforts to strengthen relationships throughout NYC while precisely targeting the real drivers of violence are taking a giant step forward. pic.twitter.com/Kjo1vz7Olp