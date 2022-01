Dominicano cumple sueño de estudiar en Berklee tras pedir ayuda

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- Hay quienes piensan que cuando eres de bajos recursos no puedes cumplir sueño, pero para el joven músico, Gabriel Arévalo, las esperanzas son las últimas que se pierden y anunció que fue aceptado en Berklee.

Aunque, Gabriel siempre ha contado con el apoyo de sus familiares, no contaba con suficientes recursos para desarrollar su formación al Berklee College of Music. Por eso, pidió ayuda a sus seguidores a través de instagram para completar el dinero para su formación y seguir con lo próximo de su solicitud.

“Soy un músico de 17 años de la República Dominicana y me aceptaron en Berklee College of Music., pero me falta una gran parte del dinero para la matrícula e ir a Berklee siempre ha sido mi sueño. He completado el paso más importante, ¿me ayudarías a conseguirlo?”.

Este fue el mensaje de motivación que hizo el músico en su solicitud de ayuda en la plataforma de donación.

¡Y el sueño se logró!

Gabriel ya está Nueva York dando inicio a su proceso formativo en la prestigiosa casa de estudios musicales, y lo aprovechará al máximo, reseña el Diario Libre.

“Is this the real life? Is this just fantasy? Primero quiero agradecer a Dios por darme la paciencia, la dedicación y la energía de seguir adelante para lograr este gran sueño que siempre he querido. Estoy extremadamente agradecido de ustedes por haberme ayudado a dar a conocer mi caso compartiéndolo en todos lados», escribió junto a una imagen con una bandera dominicana y varios cortes donde se le ve en las instalaciones de Berklee.