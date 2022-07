Dominicana varada en aeropuerto de Turquía pide ayuda a Luis Abinader para poder regresar a RD

- Publicidad -

Explicó que junto a su niña de siete años, fue de vacaciones a Turquía con una visa electrónica.

Por Yahaira Cepeda / Color Visión

REDACCIÓN.- Una joven oriunda del municipio La Vega solicitó ayuda al gobierno dominicano para poder regresar a su país, tras quedar varada junto a su hija menor de edad en un aeropuerto de la ciudad Estambul en Turquía.

“Buenas tardes, señor presidente Luis Abinader, yo le estoy haciendo un llamado para que usted me ayude… Yo lo que quiero es que usted me ayude a regresar a mi país, estoy bien asustada con mi hija”, manifestó la dominicana identificada como Yaneris Feliz.

A través de un video difundido en las redes sociales, Feliz explicó que junto a su niña de siete años de edad, fue de vacaciones a Turquía con una visa electrónica, y al momento de regresar a RD le fue rechazada debido a que le exigen una visa europea que no tiene.

“Solo le pido al que me conoce y al que no me conoce que oren por mí, que oren por mi situación para que me dejen salir de aquí, para yo poder llegar, solo le pido que oren, porque las oraciones llegan más que el dinero”, expresó Feliz entre llantos con su hija en brazos.

Fuente: Noticias SIN

