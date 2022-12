Domingo Bautista «Ser yo me ha mantenido en el Espectáculo» | Aquí se Habla Español

Daniel Sarcos y todo su grupo de animadores, entrevistan al gran Domingo Bautista al mejor estilo de Aquí se Habla Español

En esta especial entrevista, Domingo Bautista, con toda su simpatía cuenta cómo su baile llega a ser tan popular, llegó a ser su insignia con un tema musical que lo ha seguido por 30 años “Dancing Mood de The New York Bank”.

Domingo Bautista dijo: «Yo me he adaptado a los tiempos, creo en la originalidad, recibí un buen consejo de Don Freddy y él me dijo, sé original, sé tú y es lo que he hecho… Debo confesar que mi esposa me gobierna lo admito públicamente» Entre risas «Antes de Domingo Bautista la televisión era muy formal después de Domingo Bautista el barrio llega a la televisión se dio esa conexión con el público»