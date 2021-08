Doctora lanza recién nacido por la ventana por estar “atormentada”

Por: Patricia Chirinos / Color Visión

Una tragedia que ocurrió en un hospital ruso donde una doctora tomó a un bebé de pocas horas de nacido y lo lanzó desde la ventana del cuarto piso provocándole la muerte de manera instantánea.

La madre identificada como Viktoria Ivanova, dio a luz a su tercer hijo en el centro médico de Sterlitamak.

Compartía habitación con la doctora llamada Alina Araslanova, quien también había dado a luz a su segunda hija ese mismo día.

Médico atormentada mentalmente

Todo parecía ir normal en el reposo luego del parto, pero al llegar la noche la doctora tomó al bebé de Viktoria mientras ellas dormía y sin razón aparente lo lanzó por la ventana del cuarto.

El bebé murió casi de manera instantánea. Cuando las autoridades del hospital se dieron cuenta del asesinato llamaron a la policía y Araslanova fue detenida de inmediato, y su segunda bebé fue alejada de ella.

Las autoridades siguen investigando para comprender qué motivó a la profesional de la salud a cometer el crimen.

Hay una pista

Al parecer, la doctora sufrió de depresión severa durante su embarazo, por lo que estaba en constante observación. Pero, ahora se encuentra sometida a múltiples exámenes psicológicos y psiquiátricos.

Araslanova se graduó en medicina hace seis años y desde entonces trabajó como médico general en una aldea. Una amiga dijo a los medios, que ella la doctora amaba su profesión y “siempre estuvo ahí para ayudar”.

Mientras, la madre del bebé asesinado dijo que intentará perdonar a la doctora porque entendía que no estaba bien mentalmente. Además, destacó que junto a su esposo y otros dos hijos está tratando desesperadamente de seguir adelante.

“Lo más difícil es despertarse por la mañana y darme cuenta de que esta es la realidad (…) Intento aguantar por el bien de nuestros hijos, pero no siempre funciona. A veces parece que no puedo hacer frente y quiero rendirme. Este sentimiento no desaparecerá, tendré que vivir con esto toda mi vida”, reveló Ivanova a la prensa rusa.

¿Qué hubieras hecho tú ante una situación como esta?

Fuente alterna: La FM