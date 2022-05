Doctor Strange emprende una nueva aventura en “El multiverso de locura”

- Publicidad -

Por: José Morón / Color visión

En esta nueva entrega, el Doctor Strange en “El multiverso de locura” eventualmente tendrá que enfrentar fuerzas y seres más poderosos que él.

Dirigida por Sam Raimi, quien tiene su vínculo con Spidey, la película se remonta en sus raíces al viaje de Strange desde el original, así como a la batalla en dos actos de los Vengadores contra Thanos. «Hice la única jugada que teníamos», dice Strange para explicar los costos de la pausa que dejó a la gente en el olvido durante cinco años.

Con la salida de la mayoría de las figuras principales de Los Vengadores, Marvel comenzó a desarrollar proyectos que integraran nuevos géneros y personajes que puedan establecer distintos equipos para el futuro. Al mismo tiempo, hemos visto que la empresa no ha perdido control sobre aquellos héroes que presentó en la transición y encontró la forma de seguir desarrollándolos en sus propias historias.

Por su parte Benedict Cumberbatch demuestra por qué ha sido nominado dos veces a los Premios Óscar y en cuatro ocasiones a los Globos de Oro, así como también, a las razones sobre por qué, en algún lugar de su casa, descansan un premio Emmy y dos estatuillas Bafta, entre otros galardones. En “El multiverso de locura”, el actor inglés es retado a marcar con contundencia las diferentes versiones que puede haber del superhéroe creado por Steve Ditko y Stan Lee; además, de que las ejecuta con una magistralidad tan infinita como las posibilidades existentes en el universo.

Según Variety, los expertos esperan que Doctor Strange in the Multiverse of Madness obtenga entre US$160 millones y US$180 millones durante sus primeros días en cartelera, con un estreno en 4400 salas a lo largo y ancho de Norteamérica. Algunos incluso creen que la secuela podría obtener mejores ganancias y llegar hasta los US$200 millones este fin de semana, un reto difícil de lograr hasta para las entregas más esperadas de grandes franquicias.

Sin duda Doctor Strange en “El multiverso de locura” tendrá que ocuparse de las consecuencias de haber profanado la realidad y los peligros que implica el multiverso.