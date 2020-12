in

Noticias SIN. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color Visión

El diputado Sadoy Duarte, acusado de golpear a un raso de la Policía Nacional, negó los hechos. “Les garantizo que si me demuestran lo que me imputan, ese botón de diputado se lo entregó a la dirección del PRM y renuncio como diputado si me demuestran que cometí los hechos”. Noticias SIN

