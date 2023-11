Diputado del PRM propone ncluir en el Presupuesto 2024 Fondos para el Drenaje Pluvial de Santo Domingo

Matos destaca que la gran cantidad de pavimento en la ciudad a veces carece de las pendientes necesarias para dirigir adecuadamente las aguas pluviales.

Por Maholi Albuez

Santo Domingo.- El diputado del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Matos, ha presentado una propuesta crucial este miércoles ante el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Matos insta a incluir en el Presupuesto General del Estado del año 2024 los fondos necesarios para llevar a cabo estudios, diseños y planificación del drenaje pluvial y alcantarillado sanitario en Santo Domingo.

Matos resalta la debilidad actual que enfrenta la ciudad de Santo Domingo debido a la falta de un sistema de drenaje adecuado. Aunque existen tres obras importantes de drenaje pluvial, según Matos, no son suficientes para hacer frente al crecimiento experimentado por la capital en las últimas décadas.

El representante del Distrito Nacional explica que los tres principales drenajes ubicados en las avenidas Núñez de Cáceres, Gregorio Luperón y Máximo Gómez no son adecuados para el crecimiento de la ciudad. Señala que el último, en particular, ha sido interrumpido en algunas partes debido a la construcción del paso a desnivel entre las avenidas John Kennedy y 27 de Febrero de Santo Domingo.

Matos destaca que la gran cantidad de pavimento en la ciudad a veces carece de las pendientes necesarias para dirigir adecuadamente las aguas pluviales. Además, la situación del suelo con hormigón evita que el agua se filtre al subsuelo, lo que resulta en inundaciones.

A pesar de estos desafíos, el legislador señala que el presidente Luis Abinader ha manifestado a través del director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe (Fellito) Suberví, que presentará propuestas para un nuevo sistema de alcantarillado.

Sin embargo, Matos subraya la necesidad urgente de conectar las infraestructuras del subsuelo con los túneles de drenaje en diversas áreas afectadas por inundaciones. Propone la reubicación de familias en sectores como La Chorrera de Manganagua, El Hoyo de Bate del Ensanche Quisqueya y Los Platanitos en Los Pradito.

En este sentido, Matos está orientando a reorientar el próximo Presupuesto del 2024 para destinar una partida importante a la planificación, estudios y diseños con el objetivo de iniciar los trabajos del sistema de drenaje y alcantarillado en la capital.

Matos enfatiza que este proyecto de drenaje pluvial y alcantarillado de Santo Domingo no puede lograrse en dos, tres o cuatro años, sino en seis o siete años. Insiste en la necesidad de una continuidad de Estado para enfrentar el déficit temporal significativo.

El diputado lamenta que gobiernos anteriores no hayan considerado la inversión en el drenaje pluvial y sanitario de Santo Domingo, ya que estas obras en el subsuelo no eran visibles y no generaban beneficios políticos inmediatos.

Finalmente, Matos advierte que si no se inician los trabajos mediante un proyecto plurianual, la ciudad podría enfrentar problemas similares a los de noviembres anteriores, con pérdidas de vidas y daños materiales significativos debido a las fuertes lluvias.