DIGESETT: Respetuosamente “Con la buena que usted está” | El Show del Mediodía

¿Qué dice la ley? Con Alberto Fiallo

Respetuosamente “Con la buena que usted está”. Actitud de Agente DIGESETT es incorrecta

Vídeo que se ha viralizado en las redes de un agente de DIGESETT que al momento de pedirle a una ciudadana su licencia de conducir le dice Respetuosamente “Con la buena que usted esta” debe entregarme sus documentos y este “Piropo” lo repitió en varias veces.

Alberto Fiallo dice:

Tenemos la tendencia de ver a las mujeres como objetos, hemos normalizado la violencia verbal contra la mujer. El agente no debe hablarle a una mujer de esa manera su trabajo no es halagarla, debe ser respetuoso y no intimidar a la mujer, el agente debe ser sancionado pero no suspendido de sus labores.

Gerald Ogando hace un rap de la situación.

