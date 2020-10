Día Mundial de la Alimentación 2020: ¿Por qué este día y cuáles son sus fines?

¿Por qué este día y cuándo fue la primera celebración? Fue proclamado en el año 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 2​ (FAO).

Su meta es concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Se escogió el 16 de octubre porque coincide con la fundación de la FAO. Y desde entonces se ha ido celebrando en más de 150 países.

¿Cuáles son los objetivos del Día Mundial de la Alimentación 2020?

La FAO establece diversos objetivos que esperan cumplir, sin embargo, todavía hay muchos países que no cuentan con un mínimo de alimentos para sus habitantes.

Según datos de la FAO, a lo largo de la historia la humanidad se han utilizado entre 8.000 y 10.000 especies distintas para su alimentación. Hoy se producen y distribuyen comercialmente alrededor de 150. Y el 60% de las calorías que consumimos vienen de solo cuatro especies: el trigo, el maíz, el arroz y las patatas.

¿Cómo es una dieta saludable?

Estar sano es responsabilidad de todos. La FAO da a conocer que las bases son hacer suficiente ejercicio y beber bastante agua, y nutrirse con suficientes alimentos nutritivos, seguros y variados todos los días para que puedas crecer y llevar una vida activa.

