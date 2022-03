Día Internacional de la Mujer: ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo?

Por: José Morón / Color visión

Antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913, mientras que en el resto de Europa, las mujeres salieron a protestar por la guerra y para solidarizarse con las demás mujeres el 8 de marzo de 1914. Estos acontecimientos fueron importantes para la ONU, ya que la fecha en la que comenzó esta «revolución de mujeres rusas» fue el 23 de febrero en el calendario juliano, ese mismo día en el calendario gregoriano fue 8 de marzo.

El 25 de marzo de 1911 ocurrió un incendio en una fábrica en Nueva York en el que al menos 100 mujeres, en su mayoría de origen inmigrante, perdieron la vida ya que la salida estaba bloqueada por el patrón para evitar robos. Esta tragedia no fue en vano, después de este suceso las condiciones de las trabajadoras mejoraron.

Google se ha unido a homenajear a todas las mujeres del mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En el doodle de Google podemos observar que alrededor del globo terráqueo se encuentran mujeres de todas las nacionalidades y en un carrusel nos enseña sus profesiones: mujeres médicas, diseñadoras, jardineras, madres, mecánicas o fotógrafas. Actividades profesionales que realzan la labor femenina en la sociedad.

Today's animated slideshow #InternationalWomensDay #GoogleDoodle transports us around the 🌎 to give a glimpse of women's everyday lives—all connected by the thread of how they show up for themselves, their families, & their communities #IWD → https://t.co/ze4eqYM0oO pic.twitter.com/lbIAD5RZFl