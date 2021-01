Detienen a hombre que maltrató a perrita en Bella Vista

in

POR: NOTICIAS SIN / Héctor de la Cruz

SANTO DOMINGO.- La perrita, Trufa, que según un video viral en redes sociales fue maltratada por su dueño, ya fue rescatada por el departamento de Protección Animal de la Procuraduría General y el agresor será sometido a la Justicia.

Según se aprecia en la grabación, el hombre patea varias veces a su mascota en la terraza de su apartamento en la zona residencial de Bella Vista.

Cuando los agentes de Protección Animal llegaron a la residencia ubicada en el edificio El Ángel, de la avenida Rómulo Betancourt, el presunto abusador se encerró en un vehículo para evadir las preguntas de las autoridades.

Karina Pimentel, representante del Ministerio Público, dijo “vinimos a investigar sobre un caso que fue viral en las redes sociales de un ciudadano maltratando un animal. Estamos aquí porque nos vamos a llevar al perro y lo vamos a tener bajo nuestra custodia y él estará expuesto a la justicia a partir de la próxima semana donde se esta investigando el caso completo”.

El momento cuando Truja, una bulldog francés, fue víctima de la ira de su dueño, identificado como Arturo Nanita, fue grabado por vecinos y pronto se hizo viral en internet.

También te puede interesar:

RD afronta alarmante cifra con 2,370 casos nuevos de Covid-19

Marilyn Louis, de protección animal, expresó “cuando vi el video me indigné, me indigné porque eso es maltrato él dice que fue un momento de una situación de furia que él tenía en ese momento con el niño, pero esa no es la forma y más un animalito que ya tú tienes un tiempito con él, que tú conoces, así que de ninguna manera se justifica”.

Nanita permanecerá en libertad en espera de que el Ministerio Público presente cargos en su contra.

Protección Animal agradeció a todos los que se hicieron eco del reporte que terminó con el rescate de la perrita Trufa.