Despiden a profesor de Derecho de Unicaribe por insultar a alumno invidente

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Le fue cancelado el contrato al profesor de Derecho en Unicaribe que arremetió a insultos contra un alumno no vidente y lo expulsó de la clase en medio de una discusión que fue grabada y enviada a Noticias SIN.

“A mí me vale un mald… comino que usted sea cojo, no vidente; la mald… condición que usted tenga a mí no me importa”.

También te puede interesar:

Otorgan libertad bajo fianza a Leonardo Fianza

Así inicia el audio de un minuto y 23 segundos en el que se escucha a un catedrático identificado como Miguel Ángel Tapia Mora.

Escúchelo y saque sus propias conclusiones