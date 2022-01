Desmienten declaraciones de Alexis Villalona por vía de su Abogado | El Show del Mediodía

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

En la espera de que se entregue Alexis Villalona, Conversamos con Daniel Lajara quien nos despeja las dudas del coso de Villalona.

Es falso que ayer supuestamente Alexis Villalona se entregaría, se desmiente que se ha intentado llegar a un acuerdo económico con la afectada, no hay contacto con ella, no es cierto que el ministerio público haya pactado algún acuerdo especial a la hora que él se entregue, él tampoco se ha comunicado con su familia, y en cuanto a la penalidad que él se estaría enfrentando no se ha conversado sobre ese asunto. Entérate de esto y mucho más en El Show del Mediodía

También te puede interesar

¿Por qué Alexis Villalona aún no ha sido apresado por la Policía Nacional? | El Show del Mediodía