Denuncian nuevos robos de ayudas que da el gobierno por «Quédate en Casa»

in

Dijeron que en la Administradora de Subsidios Sociales les dijeron que el consumo fue realizado en un colmado llamado Erika pero no especificaron donde queda ubicado.

Juan Francisco Mallenilla Martínez, de 75 años; y Margarita Jiménez Martínez, de 77 años, afirmaron que en principio consumieron en varios establecimientos comerciales los recursos aportados por el gobierno, sin embargo, explicaron que desde el pasado dos de noviembre las veces que han acudido a comprar les dice que el dinero ya fue consumido.

A principio de la covid-19 el gobierno dispuso la entrega de RD$5,000 pesos como ayuda a las personas beneficiadas con la tarjeta del programa Progresando con Solidaridad y en el caso de los envejecientes estos recursos sería RD$7,500 pesos.

Se recuerda que por denuncias similares al inicio del gobierno se realizó una investigación en la que se descubrió que hubo sustracción de los recursos a más de cinco mil denunciantes.

También te puede interesar:

Comerciantes reaccionan ante medidas Covid-19 tomadas por el Gobierno

En esa ocasión, la directora de la ADESS, Digna Reinoso, describió que los robos se hacían de la siguiente manera:

“Yo tengo un colmado y usted es beneficia­rio del programa; usted va con su cédula, yo como dueño del colmado bien puedo tomar sus datos, me quedo con sus datos; la nómina se cobra dos veces por mes, esa cédula que yo utilicé, como colmadero, me quedo con los datos del beneficiario. El colmadero se entera primero que el beneficiario cuando el gobierno va a cargar la nómina, 24 horas antes. Entonces, qué yo hago: maliciosamente que voy y paso los datos suyos y cuando usted va al día siguiente, usted me dice le quitaron la ayuda”.