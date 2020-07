Delle Donne, la mejor baloncestista de WNBA, toma 64 pastillas a diario para mitigar enfermedad

REDACCIÓN DE DEPORTES.– En una desgarradora carta pública, la estrella del basquetbol femenino estadounidense Elena Delle Donne dijo que la WNBA rechazó eximirla de jugar esta temporada a pesar de los riesgos que afrontaría por padecer la enfermedad de Lyme.

“Tomo 64 pastillas al día”, escribe Delle Donne al inicio de su texto “Una carta abierta sobre mi salud”, publicado en el medio digital The Players Tribune.

“Es la única manera de mantener mi enfermedad bajo algún tipo de control, de mantenerme lo suficientemente sana para practicar el juego que amo y ganar el sueldo que mantiene a mi familia”, afirmó la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la pasada temporada de la Liga profesional femenina de básquet (WNBA).

Líder de la selección estadounidense que ganó el oro olímpico en Rio de Janeiro-2016 y el Mundial en 2018, Delle Done logró el anillo de la NBA en 2019 con los Washington Mystics.

La temporada 2020 de la WNBA debió comenzar en mayo pero fue aplazada por la pandemia de coronavirus.

Su inicio está previsto para el 25 de julio con un calendario reducido y los 12 equipos concentrados en una sede “burbuja”, la IMG Academy en el sur de Florida, un estado que en las últimas semanas ha registrado niveles récord de casos de coronavirus.

Delle Donne, de 30 años, dijo que solicitó a la WNBA ser exenta de jugar la temporada por los riesgos de salud que le implicaría un posible contagio de COVID-19.

La enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que tiene efectos como fatiga muscular, mantiene debilitado su sistema inmunológico, dijo la jugadora.

La solicitud fue rechazada por la WNBA, reveló Delle Donne, quien dejaría de recibir su salario si ahora decide renunciar por su cuenta.

“Me quedan dos opciones: puedo arriesgar mi vida… o perder mi sueldo”, dijo la alero “¿Honestamente? Eso duele. Duele mucho”.

The league I've given my blood, sweat and tears to has basically told me that my doctors are wrong and I'm wrong for believing them. So I wrote this. https://t.co/R9ABh9v73n — Elena Delle Donne (@De11eDonne) July 15, 2020

Delle Donne dijo que envió a la liga los informes de su médico personal y del doctor del equipo, ambos declarando que su salud estaría en alto riesgo en caso de contraer el coronavirus.

When the WNBA denied @De11eDonne's request for a health exemption, she was left having to choose between risking her life or forfeiting her paycheck.



📝: https://t.co/QZdXIEBHE5 pic.twitter.com/DU3rl4DsUZ — The Players' Tribune (@PlayersTribune) July 16, 2020

Sin embargo, “el panel de médicos de la liga -sin hablar ni una sola vez conmigo ni con ninguno de mis médicos- me informó de que denegaban mi solicitud de exención sanitaria”, escribió.

Delle Donne dijo que le sorprendió la decisión y se cuestiona si está relacionada con su estatus de estrella de la liga.

”I know that, as athletes, we’re not really supposed to talk about our feelings. But feelings are pretty much all I have left right now.” —@De11eDonne



📝: https://t.co/QZdXIEBHE5 pic.twitter.com/YAnrANe8ug — The Players' Tribune (@PlayersTribune) July 16, 2020

“No estoy segura… Realmente espero que no haya sido la razón por la que esto sucedió… pero desafortunadamente podría ser”, dijo la jugadora, que en los próximos días decidirá si participa en la temporada.

Por: Agencia EFE| Noticias SIN