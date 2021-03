¡De una mordida! Camello arranca el cabello de mujer que intentaba hacerse un selfie

in

Los animales exóticos cada vez más sorprenden en TikTok con vídeos hilarantes. Esta vez se trata de un camello que arranco de una mordida el cabello de una mujer que se acercó a su corral para intentar tomarse una selfie con la cara del animal detrás.

En el vídeo publicado en TikTok se observa cuando la mujer se acerca demasiado al camello con la intención de tomarse un selfie, y al parecer, el animal confunde su cabellera rubia con alimento y se la arranca.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por el usuario @vids.by.dc y ya suma más de 400 mil likes en la red social, y es que el desafortunado momento puede resultar un poco gracioso.

Aunque para muchos representó un peligro, la mujer soltó una carcajada, pues no esperaba la reacción del animal mientras intentaba alimentarse.

Si bien es cierto que los camellos no suelen ser peligrosos para los seres humanos, y la intención del animal no era lastimar a la mujer, esta joven sí se llevó un mal rato al intentar tomarse una fotografía para el recuerdo. Sin embargo, seguro será un momento que no olvidará.

¿Qué harías tú si te pasa algo similar con algún animal?

Fuente: El Milenio