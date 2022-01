David Ortiz sigue liderando la boleta para Cooperstown

Por: Noticias SIN / Color visión

El exjugador dominicano de Grandes Ligas, ha aparecido en 143 de 161 boletas enviadas que se han reveladas hasta el momento, según el rastreador de boletas del Salón de la Fama 2022 de Ryan Thibodaux.

REDACCIÓN DEPORTIVA.- El extoletero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, se acerca cada vez más a llegar al nicho del Cooperstown según las boletas reveladas, aseguró se sentiría honrado de ser incluido en el Salón de la Fama del Béisbol, por primera vez en la boleta electoral y afirmó no tener preocupación por su ingreso.

El exjugador dominicano de Grandes Ligas, ha aparecido en 143 de las 161 boletas enviadas que se han revelado hasta el momento, según el rastreador de boletas del Salón de la Fama 2022 de Ryan Thibodaux. EsTo equivale al 83,6 %, que coloca al “Big Papi” por encima del 75 % requerido para la inducción.

Los legendarios peloteros norteamericanos Barry Bonds (77,2%) y Roger Clemens (76,0%), quienes aparecen en la papeleta de los escritores por décima y última vez, también superan el porcentaje necesario, aunque por escaso margen. Ningún otro candidato alcanza el 60%.

Ortiz, quien debuta este año en la boleta, puede resultar el cuarto dominicano con placa en el Salón de la Fama del Béisbol.

También te puede interesar:

Capacitan personal laborará en la Serie del Caribe Santo Domingo 2022

Es difícil proyectar un resultado final por no existir antecedentes para establecer comparaciones. De todos modos, ya el popular «Big Papi» superó por mucho el 5% que garantiza seguir en la boleta para el año siguiente.

El 10 veces All-Star y tres veces campeón de la Serie Mundial en el 2009, The New York Times había reportado que falló en una prueba de dopaje del 2003, el extoletero emplazó a la liga para que demuestre su positivo de la cual no recibió respuesta.

El quisquellano, que jugó la mayor parte de su carrera con los Boston Red Sox y los que ayudó a ganar los campeonatos de 2004, 2007 y 2013, busca convertirse en el cuarto dominicano junto a los lanzadores Juan Marichal y Pedro Martínez y el jardinero Vladimir Guerrero con una placa en Cooperstown.

El anuncio oficial de los resultados de las boletas para Cooperstown del 2022 se hará el 25 de enero.