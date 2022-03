David Ortiz pide al Ministerio Público tome en cuenta investigación privada

Por: José Morón / Color visión

El periódico estadounidense Boston Globe señala que David Ortiz está dividido en un conflicto entre lo que sus investigadores le informaron y la investigación en la República Dominicana.

“Yo acepto lo que Ed and Ric me han dicho, pero cómo es que en el sistema judicial dominicano nadie me ha dicho que esto fue lo que pasó. Ha sido lo contrario”, recorre el periódico.

Joe Baerlein, asesor de comunicaciones de Ortiz, agregó que “David Ortiz aprecia la minuciosidad del reporte de Ed David y espera que haya más acción legal en la República Dominicana y en las cortes de los Estados Unidos para finalmente aclarar y responder sobre porqué esto le pasó a David”.

La investigación particular que fue realizada a requerimiento de Ortiz (Big Papi) por los investigadores Ed Davis (excomisionado de la Policía de Boston) y Ric Prado (exalto oficial de la CIA), contradice la investigación del Ministerio Público dominicano al establecer que el expelotero no fue herido por confusión.

The Boston Globe reseña que el motivo de Peralta para atentar contra Ortiz “probablemente fue una acumulación de desprecios y celos”, puesto que no encontraron evidencia que vinculara al Big Papi en ningún tipo de negocio con Peralta o lo conociera más que incidentalmente.

César Emilio Peralta se habría sentido irrespetado por David Ortiz, debido a que cuando este llegaba a las fiestas en los exclusivos clubes nocturnos de la capital (muchos de los cuales eran de el Abusador), se convertía en el centro de atención. Incluso dicen los investigadores que el Abusador pudo haberse sentido celoso porque muchas de las mujeres de su círculo le coqueteaban a Ortiz.

El abogado Joaquín Pérez, defensa de César Emilio Peralta, consideró que la nueva investigación no tiene ninguna base científica y que es “pura especulación”. También expresó que su cliente “niega rotundamente que tenga que ver con el atentado contra Ortiz, a quien considera como “su amigo”.