Dany Alcántara: Operación Coral | Proceso TV

Proceso TV. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

En Proceso TV, Dany Alcántara comenta sobre los casos que ha abierto el Ministerio Publico buscando a los funcionarios que de alguna manera tomaron o administraron mal dinero del estado, comento sobre la operación Anti Pulpo, sobre operación que involucra a hermanos del ex presidente Medina y ahora de la Operación coral que de una forma afecta al ex candidato ya que quien es apresado es su ex Jefe de Seguridad junto a su esposa quien se dedicaba a ser pastora.

Adams Cáceres Ex jefe de seguridad de Danilo Medina Por Víctor Erasme | Proceso TV