Dany Alcántara: Me apena mucho los ataques contra Huchi Lora | Hoy Mismo

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

- Advertisement -

- Advertisement -

Por: José Morón / Color visión

Me apenan mucho los ataques contra Huchi Lora, porque yo hice una investigación que determinó que lo que se había dicho del atentado no era cierto, pero no era para utilizarlo contra otro colega, aclaró Dany Alcántara en Hoy Mismo por Color Visión.

Acotó que “el desmentido lo tendrá que hacer la autoridad y esa autoridad es la PGR o la directora de la PEPCA, que es Yeni Berenice o también lo puede hacer la Presidencia de la República, independientemente de la independencia del Ministerio Público porque sus organismo de seguridad pueden decir si es cierto o no esas versiones”.

Es la institución la que debe aclarar la noticia y no los periodistas porque estos se basan en fuentes acreditadas, agrega Óscar Medina.

“Quien debe corregir el muñeco es la procuraduría porque ni al país ni al presidente Abinader le conviene que esto se quede así, porque una situación así es grave e involucra a todos los ámbitos del Estado”, sostuvo.

También te puede interesar

Resumen informativo martes 01JUN | Hoy Mismo