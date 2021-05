Dany Alcántara defiende honestidad Monchy Fadul | Pide a Chu Vásquez dejar al MP tarea de persecución

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

El periodista Dany Alcántara defendió la honestidad del exministro de Interior y Policía Monchy Fadul frente a los señalamientos del actual ministro Chu Vásquez, de quienes defendió la trayectoria, capacidad y ética de ambos dirigentes en Hoy Mismo por Color Visión.

De Monchy debo decir que es una persona extremadamente honesta, porque a mí me tocó llevarlo de bola en el carro o en el carro de otros dos amigos, no hacía uso de escoltas, a veces iba hasta en taxi, puedo estar equivocado pero Monchy lo considero una persona honesta, dice Alcántara.

En el caso de Chu Vásquez, espero que la amistad no se termine ahora, creo que es una persona honesta y que hará una gran labor en Interior y Policía, pero la tarea de perseguir la corrupción debe dejarla al Ministerio Público.

“La corrupción hay que perseguirla pero una cosa es que dejar el MP opere, pero a ningún funcionario le han recordado nunca la historia el dedicarle faltas al ministro anterior en lugar de trabajar por su país”, acotó.

Si hay irregularidad persígala pero no caiga en la promoción de lo que pasó y que no le quite el tiempo, agregó Dany.

Creo que el esfuerzo que hace Abinader debe estar acompañado de acciones moralizadoras, el que se llevó lo que no le corresponde debe ser perseguido sea con un ministerio público independiente o no, debe ser una política de Estado, puntualizó.

Los que meten a gente en expediente perversamente es el Ministerio Público, no es Chu, dice Óscar Medina, quien recuerda que los fiscales que armaron el expediente Odebrecht y que hicieron otros expedientes similares son los mismos que ahora lideran las operaciones anticorrupción.

