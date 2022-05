- Publicidad -

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Luego de los rumores sobre una posible investigación sobre el ex presidente Medina, el procurador adjunto Wilson Camacho confirma que no se debe hablar de una investigación que esta en proceso, dejando claro que existe una investigación abierta en contra del ex mandatario. Hoy Mismo