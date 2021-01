Danna Paola estrena “K.O.” su disco más personal

La producción incluye 11 temas que son un reflejo de la vida sentimental de la cantante, actriz y compositora mexicana Danna Paola.

“Un trabajo de mucho tiempo, esfuerzo y mucha ilusión”, así describe la cantante, actriz, modelo y compositora mexicana, Danna Paola, su última producción discográfica a la que ha bautizado con un término propio del mundo del boxeo: “K.O.”.

El trabajo discográfico cuenta con 11 canciones que ya están disponibles en las principales plataformas musicales. Los temas son un reflejo de la vida sentimental de la artista en los últimos años. Relatan el proceso de una historia de amor; desde la primera canción que abre la puerta a una posibilidad, pasando por el romance, la decepción y el olvido que como un knockout le pone punto final a la unión de la pareja. Asimismo, las canciones logran resaltar la importancia del amor propio, cualidad característica de este álbum.

Material filtrado

Durante un Instagram Live, Danna Paola, explicó que se vio obligada a lanzar su disco “K.O.” un día antes de lo previsto. La cantante explicó que el motivo de su decisión fue que parte del material fue filtrado: “se filtró y entró en shock, grité y fue como muy loco… No podía creer lo que estaba pasando. Las plataformas, para proteger el contenido y para que saliera de buena calidad, lanzaron todo el álbum antes de tiempo, literal un día antes, ya que alguien, no sé cómo, lo había filtrado”, expresó al respecto.

En su mensaje en vivo, la artista también señaló que este álbum ha sido el lanzamiento más importante de su carrera hasta ahora. Esto se debe a que “O.K.” es el disco en el que más ha estado involucrada. Sobre el particular expresó: «estoy muy emocionada, feliz y agradecida. Todo pasa por algo, ustedes estaban tan ansiosos como yo de escuchar el álbum y sin querer hoy fue el gran día.

Este álbum me ha dado muchos colapsos nerviosos desde el día uno que lo empecé a componer; es el lanzamiento más importante hasta el día de hoy en mi vida y en mi carrera. Se pospuso varias veces, pero ¡welcome to my break up party!”.