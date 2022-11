Dalisa Alegría “Yo no haré desnudos Mozart y yo somos Celosos” | Aquí se Habla Español

Hoy en Aquí se Habla Español una especial entrevista con la gran actriz Dalisa Alegría, quien nos hablará de sus películas y de sus nuevos proyectos en la gran pantalla cinematográfica.

Dalisa Alegría comentó que lleva 13 películas y que acaba de terminar una película muy importante sobre los feminicidios y se prepara para una próxima producción donde compartirá roles con su esposo Mozart La Para.

“Entre mi esposo y yo tenemos nuevas reglas, lo hemos conversado, tenemos buena combinación, ambos somos celosos, pero respetamos nuestro trabajo”

“En mi trabajo en la actuación me ha tocado besarme con mi pareja de actuación porque soy profesional y Mozart lo respeta” “Yo no voy a hacer desnudos, no es mi norte, el único que puede tener el privilegio de verme desnuda será mi esposo”