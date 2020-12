CTU pide al presidente detener cancelaciones masivas y reponer afectados

in

SANTO DOMINGO.- La Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU), pidió este jueves al presidente Luis Abinader parar las cancelaciones masivas y reponer a los afectados.

El secretario General de la organización sindical Francisco Ramírez, manifestó que ningún ciudadanos tiene derecho a perder el sustento e ingreso para mantener a sus familias por el simple hecho de que no participó en la campaña del partido que ganó las elecciones.

“Según la Ley 41-08 de Función Pública, los empleados de estatuto simplificado contratados con más de un año de servicio en cualesquiera de los órganos y entidades de la administración pública, en los casos de cese injustificado tendrán derecho a una indemnización equivalente al sueldo de un (1) mes por cada año de trabajo o fracción superior a seis (6) meses, sin que el monto de la indemnización pueda exceder los salarios de dieciocho (18) meses de labores…”.

Aseguró que con esta acción se viola el numeral 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.



El secretario General de la organización sindical Francisco Ramírez dijo que “el derecho que les da el artículo 60 de la Ley 41-08 a los funcionarios públicos de libre remoción de cancelar a otros trabajadores públicos de manera injustificada, también se vulnera el artículo 62 de la constitución de la República,.

“El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado…”. según explica un comunicado.

Dice Francisco Ramírez: “Los trabajadores son todos iguales, pero los que han dirigidos las políticas los han reclasificados en empleados de carreras y de estatutos simplificados, los de carreras no pueden ser cancelados por interés partidarios o del funcionario, no así el trabajador publico que ejerce en los servicios de conserjería, mensajería, transportación, vigilancia, servicio de cocina en las oficinas, entre otros servicios que para ejercerlo no requieren un nivel técnico o profesional, que son los definidos de estatuto simplificado en la ley 41-08.”

“El Partido Revolucionario Moderno (PRM), se gano el voto de la mayoría de los ciudadanos con la promesa de un CAMBIO en la administración del Estado, en las áreas que le perjudican a la sociedad. A la sociedad le hace daño que los partidos políticos integren a sus campañas a hombres y mujeres con la promesa de un empleo, creando un circulo de miseria al quitarle su trabajo a un ciudadano para dárselo a otro ciudadano.” Así se expresa la CTU sobre las elecciones electorales.