Critican a OMSA por licitación millonaria para comprar champús por el Día de las Madres

La licitación de compra fue publicada en el portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Los kits contienen bolsos, champús, tratamientos para el pelo, gotas de brillo, entre otros utensilios para agradar a las madres el próximo domingo 30 de mayo.

De acuerdo al expediente OMSA-DAF-CM-2021-0016., cada kit para el cabello cuesta RD$1,700.

Cientos de usuarios en Twitter criticaron la licitación realizada por la OMSA, calificándola de descabellada.

Al parecer las empleadas de la @OMSA_RD no les alcanza el sueldo para ellas mismas comprarse una línea de belleza, una vaina que hasta la fían. Más que un obsequio de madre es un gato entre macuto.

Pero Dios mío la OMSA no está para ese, todo lo que quieren es comprar para que ? Alguien que me explique eso que no lo entiendo , en medio de una pandemia fuera de control. https://t.co/yGHEWZmhRX