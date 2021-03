Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Cristian Casablanca, un hombre tremendamente controversial, que con su manera de expresarse ha ganado popularidad en las redes sociales.

Este presentador de televisión, conocido como la mente maestra; es un reconocido numerólogo que a través de redes sociales muestra un estilo de vida ostentoso, carga contenido promocional y consejos de vida para sus seguidores.

De manera extraoficial, se conoce que Casablanca ofrece consultoría privada para jugar a la lotería; estas citas pueden tener costos entre los 15.000 y 50.000 pesos por cita. Además de que maneja una cuenta de Only Fans donde promociona sus servicios de numerología.

Su aparente habilidad para los números, ha sido un tema difícil de manejar; pues algunos dudan de su credibilidad; sin embargo, el también presentador, se esfuerza por mostrar la veracidad de sus predicciones a través de sus plataformas digitales.

La apabullante personalidad que lo caracteriza, con frecuencia es vista como problemática; no obstante, Casablanca dice “no es que siempre este en lio, sino que yo digo lo que usted no quiere escuchar. Yo me atrevo a decir lo que otros no se atreven. Yo no tengo compromisos ni con políticos, ni con empresas ni con nadie y por eso puedo decir tal cual como son las cosas. Y eso molesta a mucha gente”.

Recientemente estuvo involucrado en una huelga digital a favor de 55 mil estudiantes de la Universidad O&M, pues según Casablanca, la universidad se negaba a exonerar a los estudiantes del pago del cuatrimestre, aun cuando estaban en paro general a causa de la pandemia. Ante este hecho, se le ha atribuido un ataque al mandatario Luis Abinader, sin embargo el presentador menciona “yo hice una huelga a favor de los estudiantes no en contra de Abinader, a mí no me va ni mal ni bien con este gobierno; pues yo nunca he tenido ningún apoyo de ningún político, no lo necesito porque soy independiente y millonario”.

En la actualidad, se ha vinculado al numerólogo con artistas del género urbano. Esto como parte de las colaboraciones que, como productor, está realizando para impulsar a dos artistas nuevos del género. Las predicciones del numerólogo para esta semana son los números: 68, 63 y 21.