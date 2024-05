¿Crees en el amor a primera vista o paso otra vez? ¡Te lo explico!

Eres como un correo de Hacienda: me aceleras el pulso.Eres tan dulce que por ti me haría diabético.

Lo cierto es que hacer reír a la otra persona es la clave para conquistar a esa persona especial.

Es una jugada excelente, ya que la risa y pasarlo bien es algo que una persona siempre espera de su pareja.

Por ello, aquí tenéis las mejores frases para sacarle más que una sonrisa a la persona en la que estés interesado.¿Crees en el amor a primera vista o paso otra vez?

¿Cuándo quedamos, entonces?¿Desde cuándo las estrellas leen mis notas de Instagram?¿Eres Google? Tienes todo lo que busco.

¿Hacemos un trío? Tú, yo y toda la vida.

¿Qué alarma tengo que ponerme para despertar contigo?

¿Qué hace una chica como tú en una nota como esta?¿Sabes primeros auxilios? Me has dejado sin respiración.

¿Te gusta Star Wars? A mí me gustaría Star Contigo.

¿Te gustan las chicas malas? Yo soy mala en todo.¿Tienes hora? No encuentro mi móvil.

Are you a sofa? Because you are sofackingg precious.

Creo que mi móvil está roto, ¿puedes probar a llamarme?Debes estar agotada de andar por mi mente.

Dile a tu madre que gustaría que fuese mi suegra.

Eres tan dulce que por ti me haría diabético.

Estudiando Derecho para ir derechita a tu cuarto.

He perdido mi móvil, ¿me das el tuyo?La lengua es el músculo más fuerte del cuerpo, ¿luchamos?Me gusta el café, pero hoy prefiero tener té.

Me llamo X, pero tú puedes llamarme el viernes.Me recomiendan 9 de 10 hombres (el otro es mi ex).

Necesito tu contraseña de NETFLIX.Necesito un abogado.

He perdido el juicio al verte.

No disimules, te he pillado leyendo mi nota.

No eres un préstamo bancario, pero tienes todo mi interés.

No me extraña que NETFLIX no quiera compartirte.

No me hables para ir al cine, no se puede entrar con dulces.

No sé besar, ¿me enseñas?No soy la pregunta fácil del examen, pero si quieres te entro

No soy la pregunta fácil del examen, pero si quieres te entro.

Si me pagaran por pensar en ti, sería millonario.

Si vas a estar en mi cabeza, al menos háblame por aquí.Sí, esto es una indirecta.

Me muero porque me hables.

Soy malo en matemáticas, pero creo que haríamos buena suma.

Te quiero dar más fuerte que Will Smith a Chris Rock.

Te sigo porque tenemos que seguir nuestros sueños.

Tengo NETFLIX.Tu móvil está roto, le falta mi número.Un saludo a la chica que está leyendo esto.