Creador de Twitter, celebra su compra por parte de Elon Musk

Por: José Morón / Color visión

El fundador de Twitter, Jack Dorsey se siente cómodo con que Elon Musk sea el nuevo propietario de la compañía del pajaro azul.

A través de su propia cuenta de Twitter, Jack Dorsey ha ido mostrando poco a poco todo lo que se ha hecho mal hasta llegar a la situación en la que un tercero haya tenido que comprar la compañía.

Dorsey cree que nadie debería ser dueño de Twiter, sino un protocolo público. Pero siendo una compañía, la única solución en la que confiaba era que Elon Musk les arrebatara el control a la directiva. «Es la única solución viable en la que confiaba: apoyo su misión de extender a través de Twitter la luz de la consciencia.» Expreso

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path…I believe it with all my heart.