COVID19: Se frena curva de contagios en el mundo

A falta de los resultados de este domingo, en las últimas dos jornadas se registraron 280.000 casos diarios, cuando hace una semana se rozaron los 300.000 (desde junio las cifras más altas suelen darse en fin de semana).

Ello significa que la curva en forma de diente de sierra que la pandemia en los últimos meses muestra presenta una tendencia descendente por primera vez desde que comenzara el verano en el hemisferio norte y el invierno en el sur.

Los fallecidos desde el comienzo de la pandemia ascienden ya a 722.285, después de que se reportaran más de 6.500 la pasada jornada.

América continúa siendo la región más afectada del planeta, con 10,4 millones de casos y 385.000 muertes (212.000 en Latinoamérica), mientras que Europa es la segunda con 3,5 millones de contagios y 216.000 fallecimientos.

Les siguen el sur de Asia (2,5 millones de casos), Oriente Medio (1,6 millones), África (884.000) y Asia Oriental, que pese a ser la región donde se originó la pandemia, en la ciudad china de Wuhan, es la menos afectada con 365.000 infecciones.

Los nuevos contagios diarios parecen haberse estabilizado en el continente americano en torno a los 150.000, crecen en una Europa afectada por numerosos rebrotes y van en fuerte ascenso en el sur de Asia y también en Oriente Medio, tras semanas de retroceso de la curva en esta última región.

Estados Unidos sigue siendo el país más afectado del mundo -con 4,8 millones de casos según datos de la OMS (más de 5 millones, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins) y 159.000 muertos- seguido de Brasil con casi tres millones de infecciones y 100.000 fallecidos.

La India es el tercer país con más casos (2,1 millones), seguido de Rusia y Sudáfrica, pero en la lista de defunciones el tercer puesto es para México, superando los 51.000 muertos, y tras él se sitúan Reino Unido (46.000) y otra vez el territorio indio (43.000).

Entre los diez países del mundo con más contagios figuran también Perú (463.000), Chile (371.000) y Colombia (367.000), mientras que España se sitúa en undécima posición con 314.000, tras adelantar al Reino Unido.

