Corriente Magisterial gestiona ante SISALRIL solución de licencias médicas y otros derechos docentes

Por : Ana Ulloa

El Prof. Miguel Ángel Fernández encabezó una delegación de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte que visitó la Superintendencia de Seguridad Social y Riesgos Laborales (SISALRIL), recibidos por el Sr. Bienvenido Núñez encargado de Control de Subsidios a quien entregaron una carta denunciando que el Ministerio de Educación está obligando a los docentes a pagar sus licencias médicas y obstaculizando los subsidios sociales correspondientes.



Fernández expresó que el incumplimiento de este compromiso es tal, que el MINERD estuvo acumulando deudas con maestras parturientas desde el año 2012, procediendo al pago en distintos momentos tras acciones de demanda de los docentes y que todavía se regatea pagos atrasados.



En su carta solicitan a la SISALRIL que intervenga ante el Ministerio de Educación, para que cumpla las normas de la seguridad social, y garantizar que las autoridades cumplan con el pago oportuno de las licencias y canalización de las suplencias, liberando de esa carga ilegal a los docentes, además instruir al MINERD a fin de cumplir con los procedimientos establecidos en la normativa vigente para el reclamo y acceso a los subsidios, “le pedimos, también que la SISALRIL exija al MINERD instruir a todo su personal directivo, la obligatoriedad de recibir los expedientes de reclamo de los subsidios por maternidad y enfermedad común”, reclamaron los delegados.



Asimismo exigieron que el MINERD proceda en lo inmediato a pagar todas las licencias atrasadas o dejadas de pagar, incluidas aquellas que habiendo sido recibidas por las direcciones de las escuelas, los distritos o regionales de educación, no fueron canalizadas hacia la administración central y pidieron que remitan a la SISALRIL todos los reportes recibidos desde los Distritos o Regionales para los fines correspondientes, además de Instruir al MINERD para que a su vez oriente a los directivos del sistema a recibir todos los expedientes de solicitudes de licencias que cumplan con los requerimientos para hacer los reclamos de los subsidios; pedirle colocar y difundir información para que aquellos maestros/as cuyos expedientes no fueron recibidos (sin justificación), lo lleven a las escuelas correspondientes.



En la carta también solicitan a la SISALRIL exigir al Ministerio de Educación que cumpla con la Orden Departamental No.43-2019, creando su propio banco de suplentes o sustitutos docentes en todos los Distritos Educativos, que es su obligación como rector del sistema educativo, “se escandalizan porque esta situación pone al magisterio a subsidiar al Estado con su salario, y genera un ambiente de conflicto permanente en los centros educativos, por la reacción de los docentes ante la violación de un derecho establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley General de Seguridad Social (Ley 87-01), los artículos 231 al 241 del Código de Trabajo, los artículos 81 y siguientes del Estatuto del Docente, el artículo 75 del Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública No. 523−09, por eso estamos aquí” dijo Miguel Ángel Fernández.



Establecen que “siendo la SISALRIL la instancia dentro del sistema dominicano de seguridad social responsable de los subsidios de enfermedad común, maternidad y lactancia, funciones ratificada y ampliada por la Resolución 560-04 del Consejo Nacional de Seguridad Social de fecha 15 de diciembre del 2022, es que nuestra organización magisterial se dirige con la seguridad de que contaremos con las acciones oportunas que garanticen el acceso pleno de los docentes a estos beneficios sociales, y obligue al MINERD a someterse al Estado de Derecho que establece la Constitución Política del Estado Dominicano.