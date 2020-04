Continúa a la baja la cifra de casos «activos» de coronavirus en China

Los tres casos locales se registraron en la provincia China de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.

La comisión no informa en su último parte de nuevos fallecimientos, con lo que la cifra total de muertes se mantiene en 4.633 de entre los 82.836 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, se ha dado de alta a 81 pacientes en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de curados y dados de alta es de 77.555.

De esta forma, el número de infectados “activos” en el país asiático queda en 648 casos -por los 723 del domingo y los 801 del sábado-, de los cuales 50 son pacientes en estado grave, según la comisión.

Entretanto, el número de casos procedentes del exterior tratados en los hospitales chinos se sitúa en 552, 21 de los cuales están en estado grave, de los 1.639 diagnosticados hasta el momento.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 731.015 contactos cercanos con infectados, de los cuales 8.014 continúan en observación, y de ellos, 9 serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus.

"The Wuhan Institute of Virology does not have the intention and the ability to design and construct a new #coronavirus," the head of the lab said. "Moreover, there is no information within the SARS-CoV-2 genome indicating it was man-made." https://t.co/3FDIUsC3rE