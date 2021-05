Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo niega persecución política en los casos antipulpo y coral

El consultor jurídico del poder ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta negó que exista persecución política por parte del gobierno contra exfuncionarios y militares que han sido imputados por el Ministerio Público

El doctor Antoliano Peralta aseguró que ha llegado el momento en el que la aplicación de la Ley sea igual para todos

Peralta, quien fue entrevistado en el programa de televisión “Encuentro Extra” con Cristhian Jiménez que se difunde los sábados de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., también reveló además que dijo desconocer si existen razones para que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, sea interrogado o encarcelado por el manejo del programa “Visitas sorpresas” que desarrolló durante su mandato.



Al comentar la solicitud del Ministerio Público a la Secretaría Administrativa de la Presidencia, en la que pidió detalles del manejo del programa de “Visitas sorpresas”.



“Yo no se si el presidente medina tiene razones para se objeto de una persecución judicial o para ir preso. En sentido general la Ley es igual para todos, es decir, yo no tengo la menor razón para saber si en las visitas sorpresas se violó la Ley. Para irme a la pregunta, que aquí se ha visto a un expresidente preso. Ahora bien, tiene que llegar el momento, y parece que nos estamos acercando a eso, en que la Ley no se detenga ante nada ni nadie”, sostuvo.

Operación pulpo y coral

El Ministerio Público ha detenido y solicitado medidas de coerción contra funcionarios y militares acusados en corrupción en la pasada administración de Danilo Medina.Al examinar el proceso comentó. “Decir que el apresamiento de un mayor general es una persecución política, es un desmerito para un alto oficial al que le endilgan la condición de político. Ese militar yo nunca había conocido su voz hasta que habló en el tribunal, es decir no le conocía esa condición. No creo que sea político, ahora bien, el Gobierno no ha tenido, ni creo que tenga ningún vinculo político, por lo menos que yo sepa. Yo no creo que el mayor Cáceres sea un político. Como funcionario público no tengo nada que decir, pero si como abogado y ciudadano puedo hablar.

El Ministerio Público está haciéndolo que hace cuando una persona comete un homicidio en un barrio, perseguirlo y lograr que en la fase intermedia del proceso que esa persona sea objeto de un encausamiento, es lo que hace siempre el Ministerio Público, lo que pasa que adquiere notoriedad porque es una persona que trabaja junto a un expresidente de la República”, apuntó.

Corrupción

Ante la revelación del Mayor Girón Jiménez, quien denunció en el tribunal que existía una red de corrupción en estamentos militares, consideró que las autoridades deben tomar acciones. Incluso, aseguró que, si en el Gobierno del presidente Luis Abinader existiera, el mandatario tomaría las acciones para cortar la corrupción.

Abogados

El consultor Jurídico del poder ejecutivo, doctor Antoliano Peralta reveló que en los próximos días se darán a conocer mayores detalles de la contratación de un equipo de abogados que hizo el gobierno, para recuperar bienes del Estado que han sido adquiridos de manera fraudulenta.



“Estado quiere recuperar cualquier tipo de patrimonio del Estado que está en manos de particulares y que se presume han sido adquiridos de manera fraudulenta. Hay que decir que no en todos los casos tendrá que ver necesariamente con la pasada administración”, comentó

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo recordó que el decreto del presidente Luis Abinader, establece claramente el rol que desempeñará la comisión de abogados y precisó que los mismos no se inmiscuirán en las labores que está realizado el Ministerio Público

“Estos abogados no están constitucional ni legalmente autorizado a inmiscuirse en los asuntos del Ministerio Público, aunque en el sistema procesal nuestro se puede llevar una acción penal paralela, pero se trata hasta el momento de la acción civil lo relativo como lo indicó el presidente Abinader”, agregó. Sin embargo, recordó que, aunque sus acciones son civiles, deberá establecer, en algún momento alguna coordinación con el Ministerio Público.



Al referirse al decreto del presidente Luis Abinader, en lo relativo a que la Contraloría General de la República hiciera un levantamiento a partir de las falencias de la Cámara de Cuentas, manifestó que la entidad se reforzó con un personal adicional, para apoyar con la labor del contralor.

“Debo decirte que se está trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley para modificar la función de la Controlaría. Lo que pasa es que estas labores de fiscalización son discretas”, comentó

También te puede interesar:

Operación Coral: Nuria pone la lupa al entramado militar, social y religioso que investiga el MP

Acuerdos con EEUU

Al referirse a un encuentro que sostuvo el Presidente la República con representantes del gobierno de Estados Unidos en el país, con el propósito de establecer una cooperación, dijo que eso lo lleva el presidente Abinader.

“Conozco que el la Embajada de Estados Unidos ha ofrecido una cooperación en varios asuntos, incluyendo a la Policía Nacional”, puntualizó.



Al referirse a la comisión de civiles integrada por el mandatario para presentar la modernización de la Policía Nacional, aseguró que se estableció un plazo límite de un año, pero no necesariamente debe entenderse que los resultados serán conocidos en un año.

“El decreto dice que la comisión podrá utilizar los servicios de los técnicos que ellos consideren. Y ellos están trabajando. El gobierno no designa una comisión de técnico, aunque haya personas especializadas, sino que ha integrado a un grupo de personas y ellos podrán usar los servicios de los técnicos que consideren. Se integró a personalidades confiables para el gobierno y para el país, si hay que buscar un asesor, ellos lo buscarán porque están autorizado para esos fines”, puntualizó.

Las vacunas

El gobierno dominicano encontró en la República Popular China a un gran aliado para el suministro de la vacuna contra la Covid-19. Esto a pesar de que los primeros contratos anunciado por la administración de Abinader fueron con otras empresas, pero no hay llegado.

Esta semana se conoció que el Gabinete de Salud envió al Congreso Nacional un contrato para la compra de 2 millones de vacunas de la empresa Pfizer, pese a que se anunció hace meses una acuerdo con ellos y que aún no han cumplido

Al responder una pregunta, de que el retraso podría ser por problemas de geopolítica entre los gobiernos de Estados Unidos y Chino, comentó.

También te puede interesar:

Nadando entre corales | El Informe con Alicia Ortega

“La política exterior del Estado la dirige el presidente, pero yo puedo emitir una opinión no oficial, como persona es que la vacuna es un asunto de sobrevivencia, hay que vacunarse. El problema geopolítico que siga su curso. Debo decir que la Cámara de Diputados conoció el contrato de Pfizer y una persona me llamó para cuestionarme por qué Pfizer ahora, y yo quiero decir que fue la primera contratación junto con AstraZeneca y no han llegado. Se consignó en el contrato hasta seis meses, que no se han vencido, claro la vicepresidenta y presidenta del Gabinete de Salud está tensa, lo que quiero decir es que el Gobierno dominicano, al inicio dijo al que la tenga”.

Peralta dijo que sino aparece China el país estuviera desamparado.



Peralta comentó que si se ha producido algún retraso en la llegada de las vacunas procedentes de China, no tiene que ver con temas de geopolítica, sino con procesos internos que deben agotar las autoridades de es nación para su exportación, la cual es muy compleja y que el embajador dominicano ha hecho la diligencia, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, quien se ha entregado totalmente a ese tema.



Hace pocos días renunció la viceministra de salud, Ivelisse Acosta dijo no tener mayores detalles de que iría a otra posición, aunque no lo tiene documentado.

Antoliano Peralta también se pronunció en torno a la reapertura de la economía.

“Yo vi una rueda de prensa en la que el Ministro de Salud, Roberto Fulcar anunció la reapertura de la docencia semipresencial. Pero yo veo al presidente con la presión de que este país tiene más de un año cerrado y al mismo tiempo con el tema de la salud, porque hay muchos casos de contagios, es un dilema y creo que el presidente ha mantenido el equilibrio. El deseo del presidente es abrir más, que volvamos a la vida, pero hay una realidad cruda y necia y es que esto no ha terminado”.

Reforma fiscal

Al comentar la posibilidad de un posible pacto fiscal, consideró gobernar implica concertar. “Si los técnicos del gobierno entienden y el presidente es porque es una necesidad para la sobrevivencia del país, y si para eso el presidente tiene que concertar con todos los sectores, lo hará porque el país es de todos. Ahora yo estoy convencido de que no hay la menor posibilidad de que en una concertación política y empresarial se pueda hacer sobre la base de la impunidad.

El Presidente no participa en ninguna tratativa que tenga que ver con el Ministerio Público, porque esa no es la vocación de este gobierno, ni del presidente. Si el presidente hubiese querido tener mayor cercanía a lo mejor ha habría nombrado a mi como Procurador. No solamente se nombro a Miriam Germán y a Yeni Berenice, el Presidente tenía la posibilidad de nombrar a siete procuradores adjunto y no lo hizo. El no conoce a ninguno de ellos”.

Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo

Sobre la designación de los técnicos que fueron seleccionados en la Cámara de Cuentas, dijo que son técnicos.

Al comentar sobre la elección del Defensor del Pueblo, comentó que hay gente vinculada a partidos políticos que tienen aspiraciones en el Defensor del Pueblo y dijo esperar que se haga lo mismo con ese órgano constitucional.

Taller con funcionarios

Recientemente el presidente de la República reunió a sus ministros y directores en donde se trataron diversos temas de como marcha la administración del gobierno.

Aunque no quiso ofrecer mayores detalles, porque no es la persona autorizada para eso, aseguró que la sesión de trabajo, que fue un taller, en el que participaron asesores, procura un mejor desempeño.

Antoliano Peralta abordó otros temas que tienen que ver con la relación del Partido Revolucionario Moderno con el Gobierno y entiende que hasta ahora se están abordando como corresponde.