Conozca a los nominados para la edición 81 de los Globos de Oro

Por: Maholi Albuez

EE.UU.- La espera ha terminado para los amantes del cine y la televisión, ya que anuncio los nominados para la edición 81 de los Globos de Oro. La emocionante revelación de los nominados en las 27 categorías de televisión y cine tuvo lugar con la participación especial de Cedric “The Entertainer” y Wilmer Valderrama.

La ceremonia de entrega de estos codiciados premios se llevará a cabo el domingo 7 de enero, y se transmitirá en vivo a través de CBS y Paramount, brindando a los espectadores la oportunidad de celebrar las notables contribuciones al mundo del entretenimiento.

Entre las destacadas actuaciones en televisión, las categorías de comedia musical y drama están repletas de talento. Actores de renombre como Bill Hader, Steve Martin, y Jason Sudeikis compiten por el título de «Mejor actuación de un actor en una serie de televisión — Musical o Comedia», mientras que talentosas actrices como Rachel Brosnahan y Selena Gomez se disputan el premio a la «Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión — Musical o Comedia».

En la categoría de drama, nombres como Pedro Pascal, Keri Russell y Emma Stone se destacan en la lista de nominados, creando una competencia feroz por los premios a la «Mejor actuación de un actor/actriz en una serie de televisión — Drama».

Las series de televisión dramáticas y las miniseries también están en el centro de atención. Nombres conocidos como «The Crown», «The Last of Us», y «Succession» compiten por el título de «Mejor serie de televisión dramática», mientras que miniseries como «Fargo» y «Daisy Jones & the Six» buscan la victoria como la «Mejor miniserie de televisión o película para televisión».

En el mundo del cine, la competencia es igualmente intensa. Películas como «Barbie», «Killers of the Flower Moon» y «Oppenheimer» luchan en categorías como «Mejor película — Musical o comedia» y «Mejor película — Drama». Además, la categoría de «Mejor película en lengua extranjera» presenta títulos intrigantes como «Io Capitano» y «Society of the Snow».

Además de las categorías tradicionales, los Globos de Oro también reconocen los logros cinematográficos y de taquilla, destacando películas como «Guardians of the Galaxy Vol. 3» y «Taylor Swift: The Eras Tour», junto con el talento musical de artistas como Bruce Springsteen y Billie Eilish.

La anticipación está en aumento mientras el mundo del entretenimiento espera ansiosamente la noche del 7 de enero para descubrir quiénes serán los afortunados ganadores de la edición 81 de los Globos de Oro.