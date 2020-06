Conor McGregor vuelve a anunciar su retiro de las MMA

“He decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué paseo ha sido! ¡Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas publicando uno de mis títulos mundiales!”, escribió McGregor.

Esta no es la primera vez que Conor McGregor realiza este anuncio. Cabe recordar que el primero de ellos se dio en abril del 2016 y el más reciente en marzo de 2019, hace poco más de un año. En ambos casos volvió al octágono meses más tarde de sus anuncios.

¿Cuál es el récord de McGregor en las MMA?

El irlandés posee un registro de 22-4 como profesional. Su última aparición se dio el 18 de enero de 2020, cuando derrotó por TKO al estadounidense, Donald Cerrone. Aquella vez McGregor regresó después de dos años y tres meses de inactividad.

A lo largo de su trayectoria, Conor McGregor únicamente perdió ante Artemij Sitenkov, Joe Duffy, Nate Diaz y Khabib Nurmagomedov.

Dana White habla sobre el retiro de McGregor

Dana White, presidente de UFC, fue cuestionado al respecto al final de UFC 250. El mandamás respondió: “La cantidad de gente que me está disparando ahora mismo es una locura.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ