Conatra valora que empresas digitales de taxi regularicen estatus

Patricia Chirinos / Por Noticias SIN

Santo Domingo.- Mario Díaz, Vocero del gremio, destacó que no se puede dejar al libre albedrío un tema tan importante como el de la regulación y operación del sistema de taxis por plataforma digital, como hasta ahora había ocurrido en nuestro país.

En donde la operación de lo que se ha constituido en el sistema de transporte de taxis más importante, ha sido controlado desde hace algunos años por “empresas prácticamente fantasmas”, como son UBER y otras plataformas digitales, que no han establecido ni siquiera un domicilio, ni tampoco han suministrado a las autoridades públicas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre INTRANT.

Tampoco en la Policía Nacional hay un listado de sus miembros, de sus unidades vehiculares y las condiciones en que son contratados sus operadores en las diferentes provincias del país.

Díaz destacó que en todos los países del mundo la regulación del sistema de transporte de pasajeros y de mercancías, es un asunto que tiene que ser controlado estrictamente por el gobierno, para así brindarle seguridad y garantías a los usuarios de estos servicios y para responder ante cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo de esta importante actividad.

Señaló además, que el principal dolor de cabeza para el sistema de transporte de pasajeros de la República Dominicana en la actualidad y desde hace algún tiempo, lo constituye el sistema de transporte UBER y las demás plataformas digitales.

Ya que estas han funcionado sin ningún tipo de control por Estado Dominicano y sin conocerse las garantías de sus usuarios, por lo que el reglamento era más que necesario, máxime cuando ese reglamento fue consensuado con todo el sector transporte de nuestro país, analizado por los técnicos del gobierno y de los diferentes sectores que tienen incidencia en el área.

Además es una norma que ha sido reclamada y solicitada en muchas ocasiones por los operadores del sistema de taxi tradicional de la República Dominicana.

Díaz agrego que lejos de hacer eco a las críticas surgidas a raíz de esa disposición, la población Dominicana en sentido general, debe apoyarla, porque ese reglamento constituye una pieza importante para el desarrollo de esas actividades que hasta el día de hoy funcionaban como chivo sin ley, sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.

No podemos pretender que cada medida que se tome sea criticada sin antes ser sometida a un análisis técnico o científico, en el país no podemos estar palos si bogas y palos si no bogas como dice el viejo refrán.

Aquí hay que analizar las cosas desde un punto de vista técnico y científico para darle el valor requerido y nosotros entendemos que ese reglamento es oportuno, era necesario y es un reglamento consensuado, que tiene que entrar en ejecución lo antes posible ya que con ese reglamento se marcará un antes y un después en las actividades del taxi de la República Dominicana.

Principalmente para la solución del grave problema y el gran dolor de cabeza que han constituido para nuestro sector las plataformas digitales de taxis, las cuales no pagan impuestos y prácticamente han hecho colapsar a todas las plataformas tradicionales de antena de taxis con que opera este sistema de transporte de pasajeros en nuestro país.