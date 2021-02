Con las maletas hechas – El Informe con Alicia Ortega

in

Por: Luz Colmenares / Color visión

Haciendo uso del engaño y la estafa, Leidy María Solano Ceballos dejo a decenas de personas con las maletas hechas. Y es que, a través de una empresa Tour Operadora de su propiedad, sustrajo de sus incautos clientes la suma cercana a los 300.000 pesos, para vacacionar el 31 de diciembre y el 1 de enero en el hotel Emotions, en Juan Dolio.

Uno de los afectados, quien no quiso ser identificado, señala a Suribel Rosado como la persona que a través de una agencia de viajes, conocida como viajes Adat, era quien se encargaba de la venta de los paquetes de fin de año. En conversaciones con El Informe, Rosado expresa que ella también fue víctima, pues estuvo en contacto con Solano Ceballos a través de un intermediario. Comenta que cercana a la fecha de reserva, ya estando solventes con el pago, no recibía información concluyente de la disponibilidad del hotel; lo que la motivo a llamar al hotel Emotions y confirmo que Solano no había hecho ninguna reservación allí.

Consecuentemente, Rosado contacta al titular de la cuenta bancaria donde se habían realizado los pagos, quien le manifestó que su cuenta había sido usada sin su consentimiento. El propietario de la cuenta, Alejandro Soto, expresa que él también fue estafado por Solano, pues ésta última le pidió un préstamo de 582.000 pesos para culminar el contrato con una empresa. Añadió también que los pagos percibidos por los paquetes de viaje, fueron remitidos a Solano con fechas cercanas a octubre de 2020.

Prontuario de Leidy Maria Solano Ceballos

Por medio de pesquisas personales, Rosado constato que Solano cuenta con varios casos similares de estafa en diversos hoteles en República Dominicana. Esta información fue confirmada por Manuel Soto Lara, padre de Alejandro Soto y conocido de Solano, quien en su función de abogado, manejo al menos 40 expedientes de este tipo a la acusada.

Por su parte, el capitán Gilson Jaquez, encargado del departamento de investigación de crímenes y delitos de alta tecnología (DICAT), señaló que, en noviembre pasado, fue interpuesta una denuncia contra Solano, mientras que las demás fueron dirigidas hacia la fiscalía. La acusada, según investigaciones del DICAT, comenzó estafando a proveedores de electrodomésticos y artículos electrónicos, sacando mercancía a crédito que luego vendía. Luego paso a los hoteles y las estafas en linea.

A causa de ello, la acusada contaba con 4 apresamientos de la Policía Nacional, siendo el quinto el perpetrado el pasado sábado 30 de enero por estas últimas denuncias.

